Abinader clausura seminario del PRM, propondrá artículo transitorio

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader garantizó que el país tendrá una reforma constitucional que fortalecerá la estabilidad política necesaria para las demás reformas, y adelantó que propondrá un artículo transitorio que despejará cualquier duda de que no buscará continuar en el poder más allá del 2028.

“Para que no estén nerviosos, porque muchos de los amigos de la oposición todavía no creen en lo que estamos proponiendo, pues tienen que creer, y para los que todavía tengan dudas, dentro de esas propuestas que vamos a presentar en los próximos días está la de un artículo transitorio para el actual presidente, para que así no tengan ninguna duda, porque en el 28 después de cumplir con nuestras reformas y nuestro legado salimos para no volver”, enfatizó.

Abinader precisó que uno de los aspectos fundamentales de la propuesta de reforma constitucional es la de colocar candados adicionales para futuras reformas para garantizar “una democracia estable”.

El mandatario clausuró el seminario internacional «Excelencia Legislativa: innovación, reformas y cohesión partidaria» del Partido Revolucionario Moderno (PRM) realizado este sábado para legisladores electos de esa organización.

“Nosotros tenemos que decirle a este pueblo que nos dio ese gran privilegio, pero sobretodo esa gran responsabilidad, que nos dieron todo el poder para limitarnos el poder”, expresó.

Puntualizó que entre las grandes reformas está la fiscal, dividida en una reforma del gasto público para eficientizar el Gobierno, y una reforma tributaria.

Abinader sostuvo que también está en agenda la reforma a la seguridad social y una reforma laboral para seguir aumentado el salario real de los trabajadores.

Unidad a favor de la gente

En la apertura, el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, llamó a cuidar la unidad que se ha cultivado, y no perder el objetivo de que los electores otorgaron el mayor poder de la historia a esta organización para que defienda los intereses de la gente, no los particulares.

«Los senadores y diputados están llamados a actuar, no a imagen y semejanza del partido, sino de la población dominicana, impulsando las reformas que el país necesita», dijo Paliza.

Enfatizó en que el PRM busca crear el espíritu de cuerpo y consenso para que las reformas sean aprobadas de acuerdo con los intereses del país.

Juan Segovia, Carolina Mejía y Felipe González, quien habla en el seminario del PRM./ Foto: Jorge Gonzalez

La secretaria general del PRM, Carolina Mejía, recordó el compromiso del partido desde su fundación con la formación política y el compromiso.

Mejía moderó un panel con el expresidente del Gobierno español, Felipe González, y el exdiputado Juan Segovia.

González dijo que «República Dominicana ha fortalecido los valores de la democracia, tiene muchos desafíos por delante, pero ha superado muchos desafíos, y va en una línea ascendente, creciente».

El expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, señaló que las nuevas formas de comunicación han generado un desafío para la política, por lo que las organizaciones deben de comunicarse son la gente con las formas más innovadoras.

En tanto, la expresidenta de Ecuador, Rosalia Arteaga, lamentó que hoy en día para muchos jóvenes latinoamericanos ser narco es una meta aspiracional.

“La educación deber ser la meta fundamental de todos los gobiernos”, afirmó.

Arteaga definió a República Dominicana como un faro de luz de la democracia en el continente, con un estado fallido al lado como la República de Haití.