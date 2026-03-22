Luis Abinader se dirigirá al país la tarde de este domingo

El presidente de la República, Luis Abinader, se dirigirá este domingo al país mediante una cadena nacional de radio y televisión, informó la Dirección de Prensa de la Presidencia.

La alocución del jefe de Estado está pautada para las 4:00 de la tarde y será transmitida también a través de las plataformas digitales oficiales de la Presidencia de la República Dominicana, con el objetivo de garantizar su alcance a toda la ciudadanía.

De acuerdo con el comunicado, durante su intervención el mandatario abordará temas de alto interés nacional, como parte del compromiso del Gobierno con la transparencia, la rendición de cuentas y la comunicación directa con el pueblo dominicano.

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Hasta el momento, no se han ofrecido detalles adicionales sobre los puntos específicos que tratará el presidente en su mensaje.