Santo Domingo.— El presidente Luis Abinader emitió el decreto 200-26, mediante el cual crea la comisión encargada de poner en funcionamiento el Museo Histórico de la Gesta de Abril, con el propósito de preservar y difundir la memoria histórica nacional.

La comisión estará presidida por Jottin Cury David e integrada por destacadas personalidades, entre ellas Alberto Alexander Caamaño Acevedo, Bonaparte Gautreaux Piñeyro, Euclides Emilio Gutiérrez Félix y Fernando Arturo Báez Guerrero, quienes ejercerán sus funciones de manera honorífica.

El organismo tendrá a su cargo coordinar las acciones necesarias para la designación del director general del museo y su puesta en operación, en conjunto con las entidades que integran el Patronato Rector.

Dependencia y coordinación institucional

La comisión funcionará como una dependencia del Poder Ejecutivo y estará adscrita administrativamente al Ministerio de la Presidencia.

El decreto también exhorta a diversas instituciones del Estado a colaborar con la iniciativa, en especial al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en lo relativo a la adecuación del espacio físico donde operará el museo.

La disposición será remitida, además, a entidades como el Ministerio de Cultura, la Academia Dominicana de la Historia, la Comisión Permanente de Efemérides Patrias y el Archivo General de la Nación para su conocimiento y ejecución.