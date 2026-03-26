Actualidad Gobierno

Luis Abinader forma comisión para creación del Museo Histórico de la Gesta de Abril

Por
Luis Abinader forma comisión para creación del Museo Histórico de la Gesta de Abril

Luis Abinader, presidente de República Dominicana

Santo Domingo.— El presidente Luis Abinader emitió el decreto 200-26, mediante el cual crea la comisión encargada de poner en funcionamiento el Museo Histórico de la Gesta de Abril, con el propósito de preservar y difundir la memoria histórica nacional.

La comisión estará presidida por Jottin Cury David e integrada por destacadas personalidades, entre ellas Alberto Alexander Caamaño Acevedo, Bonaparte Gautreaux Piñeyro, Euclides Emilio Gutiérrez Félix y Fernando Arturo Báez Guerrero, quienes ejercerán sus funciones de manera honorífica.

El organismo tendrá a su cargo coordinar las acciones necesarias para la designación del director general del museo y su puesta en operación, en conjunto con las entidades que integran el Patronato Rector.

Dependencia y coordinación institucional

La comisión funcionará como una dependencia del Poder Ejecutivo y estará adscrita administrativamente al Ministerio de la Presidencia.

El decreto también exhorta a diversas instituciones del Estado a colaborar con la iniciativa, en especial al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en lo relativo a la adecuación del espacio físico donde operará el museo.

La disposición será remitida, además, a entidades como el Ministerio de Cultura, la Academia Dominicana de la Historia, la Comisión Permanente de Efemérides Patrias y el Archivo General de la Nación para su conocimiento y ejecución.

TEMAS: #comisión#historia#Luis Abinader#Museo#Museo Histórico de la Gesta de Abril
El Nacional

El Nacional

Es la voz de los que no tienen voz y representa los intereses de aquellos que aportan y trabajan por edificar una gran nación