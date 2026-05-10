La reconocida cantante italiana Laura Pausini ya se encuentra en República Dominicana y disfrutó anoche del concierto en el Estadio Quisqueya del artista británico Ed Sheeran. Así lo dejó saber a través de sus redes sociales, donde compartió una imagen junto al intérprete de «Perfect», causando entusiasmo entre sus seguidores dominicanos y fanáticos de ambos artistas.

«Acabo de ver el bellísimo concierto de Ed en Santo Domingo», manifestó la artista, quien destacó que: «¡Ahora me toca a mí!», refiriéndose a su presentación de esta noche en el Óvalo de la Feria Ganadera, bajo la producción de SD Concerts.

«Les espero para cantar todas mis canciones más famosas y seguir rindiendo homenaje a los cantautores españoles y latinoamericanos», expresó en la publicación en la que reveló a sus seguidores dominicanos que les tiene «una sorpresa». La expectativa por el espectáculo ha crecido entre el público, que espera una noche cargada de nostalgia, emociones y grandes éxitos.

Reencuentro de Laura con los dominicanos

Luego de más de una década sin presentarse en el país, la artista vuelve al encuentro de su público quisqueyano como parte de su gira “Yo Canto World Tour”, un recorrido musical con el que ha visitado importantes escenarios internacionales y en el que rinde tributo a canciones y compositores que han marcado generaciones.

La intérprete de «La soledad», «Amores extraños» y «En cambio no», entre muchos otros éxitos, se presentó por última vez en Santo Domingo durante su “Inédito World Tour”, en 2012. Desde entonces, sus seguidores dominicanos habían esperado el regreso de la artista.

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