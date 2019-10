Santo Domingo.-Luis Abinader, candidato presidencial de una coalición de partidos encabezada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), que propugna por un cambio radical de modelo de gobierno, condenó este martes prácticas y políticas públicas que evidencian cómo el gobierno del PLD ha “abandonado al pueblo e incurre en abusos de poder sin nombre”.

Adelantó que en los próximos días se referirá de manera amplia, profunda y con detalles a los temas que trata hoy de manera sucinta, y a otras situaciones que dañan la calidad de vida del pueblo.

Condenó que en el presupuesto del próximo año se esté dedicando 4 veces más dinero a propaganda y a publicidad que a la inversión en viviendas de interés social.

El economista y dirigente político de oposición, quien se hace eco de una denuncia que en ese sentido externa la organización Casa Ya, dijo que ese dato es una muestra de un abuso de poder que deriva del hecho de la concentración de todos los poderes del estado en manos de dirigentes de la cúpula del PLD.

“Sólo un profundo desprecio por las necesidades del pueblo, especialmente de sus sectores más desposeídos, puede explicar que un gobierno destine mucho más recursos a hacerse propaganda y publicidad, que a atender un derecho humano universal, como es el de tener un techo digno”, expuso durante un encuentro con los candidatos y dirigencia del PRM y partidos aliados de Santo Domingo Este.

Otro aspecto al que se refirió fue a un reciente informe del Banco Mundial según el cual el 80 % de los niños dominicanos de 10 años tiene deficiencia para entender lo que leen.

De acuerdo con ese estudio la pobreza de aprendizaje de los niños dominicanos es unos 30 puntos porcentuales peor que el promedio de América Latina y el Caribe y 51.8 puntos peor que el promedio de los países de ingresos medios altos.

“Se trata de una información devastadora que nos dice que el dinero del 4% del PIB para financiar la educación pública pre universitaria está siendo derrochado y, no menos grave, que no estamos capacitando los suficientes recursos humanos calificados que exige el tan competitivo mundo de hoy, y más aún el de mañana. Es verdad que esa no es la realidad general del estudiantado, pues la educación privada llena en parte las lagunas…pero ocurre que los pobres que van a la escuela pública son la mayoría de la población, y además esa diferencia entre los que pueden y los que no es la primera expresión de inequidad y del fracaso de la lucha contra la pobreza, con lo que se nos deja al país abonado de conflictos sociales y de ingobernabilidad”, precisó.

Abinader también se refirió a que en el día de hoy por vez primera el Gobierno admite a través de su ministro de Trabajo, que no está en condiciones de poner a operar de manera eficiente la Atención Primaria del sistema de Seguridad Social.

“Dice el señor ministro que el gobierno no dispone de los 2 mil millones de pesos que se requerirían para suplir los fondos que completarían la atención primaria.

“Dinero demás ha tenido el gobierno del PLD para suplir lo que haga falta en la atención primaria, que es uno de los pilares de las leyes de Salud y de Seguridad Social, lo que ocurre es, como he condenado en múltiples ocasiones, que las necesidades de la gente no son prioridad del gobierno. Ahora mismo en las primarias del 6 de octubre el gobierno gastó miles de millones de pesos en la campaña más grande y más costosa hecha jamás en el país, para imponer a su precandidato Gonzalo Castillo, evidenciando así que las carencias de la seguridad social y la salud pública no son por falta de dinero sino por insensibilidad ante las necesidades del pueblo”, dijo.

Agregó que conforme el Banco Interamericano de Desarrollo el estado malgasta más de 164 mil millones de pesos cada año en corrupción y despilfarro, y si estimamos recursos hundidos en capítulos no medibles ni auditables, ese monto puede elevar el dispendio a 3 mil ó 5 mil millones o más.

Estos datos son reveladores, como dije el pasado sábado, que el partido de gobierno no debe estar más en el poder, y que el cambio es urgente, justo y necesario.

Expuso que una de las primeras medidas de un gobierno suyo será darle un giro de 180 grados a la política del gasto público, para que el Presupuesto de la Nación sea una verdadera herramienta de desarrollo social y económico de todo el país.

El acto contó con la participación del candidato a alcalde Manuel Jiménez, los candidatos a diputados y regidores, así como los dirigentes municipales del PRM, Adán Peguero, presidente; Vásquez García, secretario general; Julio Cruz Pichardo, José Liz , Jorge Frías, Isidro Torres, Katy Báez , Burgos Gómez, entre otros.

Abinader fue proclamado por su partido, PRM, el PRSD, PHD y en los próximos días lo nominarán Dominicanos por el Cambio y Frente Amplio y otros partidos, movimientos sociales y personalidades.