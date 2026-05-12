Santo Domingo.-El cantante de bachata Prince Royce vivió un momento lleno de emoción y sorpresa, luego de que su equipo de trabajo le organizara una fiesta de cumpleaños inesperada que terminó convirtiéndose en tendencia en redes sociales.

Según compartió el propio artista en un video publicado en sus plataformas digitales, todo comenzó cuando le informaron que supuestamente había una “emergencia” en el lugar donde se encontraba trabajando.

La noticia hizo que el intérprete se preocupara y acudiera rápidamente al venue para averiguar qué estaba ocurriendo. Sin embargo, al llegar descubrió que todo se trataba de una elaborada sorpresa preparada por su staff y personas cercanas para festejar un año más de vida.

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En las imágenes difundidas en redes, se observa a Prince Royce completamente sorprendido mientras recibe aplausos, abrazos y felicitaciones de su equipo.

El ambiente estuvo cargado de alegría, música y decoración festiva, mientras el cantante sonreía emocionado por el gesto.

“Me dijeron que había una emergencia en el venue… y era una sorpresa”, escribió el artista acompañando el video que rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios de fanáticos.

La celebración generó numerosas reacciones entre sus seguidores, quienes aprovecharon para enviarle mensajes de cariño y destacar la humildad y cercanía que caracteriza al intérprete de éxitos como “Darte un Beso” y “Corazón Sin Cara”.

Prince Royce, quien cumplió 37 años este 11 de mayo, continúa siendo una de las figuras más importantes de la bachata moderna. En los últimos meses ha mantenido una agenda activa de presentaciones y nuevos proyectos musicales, consolidando una carrera que lo ha llevado a conquistar escenarios internacionales y millones de seguidores en toda América Latina y Estados Unidos.