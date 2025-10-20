Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader afirmó este lunes que la economía dominicana muestra resultados sólidos, gracias al aumento de las remesas y la abundancia de dólares en el país. Durante su intervención en La Semanal con la Prensa, el mandatario resaltó que la República Dominicana atraviesa uno de sus períodos más estables en materia cambiaria y financiera.

“Hemos recibido más dólares que nunca”, señaló Abinader, al referirse a los flujos de remesas que, junto con el turismo, las exportaciones y la inversión extranjera, fortalecen la posición económica del país frente a presiones externas.

El presidente recordó que al inicio de su gestión, en 2020, el dólar se cotizaba a 59 pesos, y aseguró que la devaluación registrada actualmente es la más baja de los últimos cinco años, reflejando estabilidad económica y políticas monetarias efectivas.

Abinader también destacó que la reciente decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) de reducir las tasas de interés en 0.25 puntos porcentuales beneficia el entorno financiero local, y expresó su expectativa de que futuros ajustes sigan favoreciendo la estabilidad del tipo de cambio.

Factores que fortalecen la economía

Entre los elementos que explican la abundancia de divisas, el jefe de Estado enumeró:

Récord histórico en remesas , con un flujo constante hacia la economía.

, con un flujo constante hacia la economía. Crecimiento del turismo , que superó los 11.5 millones de visitantes internacionales .

, que superó los . Incremento de exportaciones , tanto de zonas francas como de productos tradicionales como cacao y café.

, tanto de zonas francas como de productos tradicionales como cacao y café. Auge de exportaciones mineras, especialmente de oro, impulsadas por los altos precios internacionales.

Abinader subrayó que, pese a ser una economía abierta sujeta a fluctuaciones, se espera que el tipo de cambio se mantenga estable en el mediano plazo.

“Hay abundancia de dólares, pero esta es una economía que tiene picos y coyunturas; luego se estabiliza, como anticipamos que suceda”, explicó.

El mandatario concluyó destacando que el liderazgo económico de la República Dominicana en la región se sustenta en una política fiscal responsable, la confianza de los mercados y la fortaleza de sectores productivos que mantienen cifras récord y respaldan la solidez del peso dominicano.