Presidente Abinader encabezará jornada nacional de empleos con más de 6,800 vacantes

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader encabezará este miércoles 22 de octubre una jornada nacional de empleos, organizada por el Ministerio de Trabajo, con el objetivo de conectar a los ciudadanos con oportunidades laborales en diversos sectores.

El evento se llevará a cabo en el Centro de Convenciones UNICARIBE, ubicado en el Malecón de Santo Domingo, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., bajo el lema “Tu empleo está aquí”.

Durante la actividad, se ofrecerán 6,811 vacantes proporcionadas por 64 empresas de sectores hotelero, industrial y de servicios. Además, será el escenario para el lanzamiento oficial del programa RD-Trabaja, iniciativa que busca alcanzar un 50% de formalidad en el empleo en República Dominicana.

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, destacó que la jornada permite a los participantes entregar currículos, participar en entrevistas y acceder a talleres de orientación laboral en un entorno profesional y accesible. Señaló que el programa RD-Trabaja busca fortalecer la intermediación laboral, acercar oportunidades a las provincias con mayores índices de desempleo y realizar un seguimiento más efectivo de las vacantes ocupadas.

El nuevo modelo incluye registros digitales de empresas y buscadores de empleo, lo que facilitará la evaluación del impacto laboral y la expansión de la cobertura del Servicio Nacional de Empleo a través de las Oficinas Territoriales de Empleo (OTE), llevando futuras jornadas a comunidades con mayores necesidades.

Olivares subrayó que esta actividad es el inicio de un plan nacional para garantizar empleos dignos y sostenibles. El gobierno continuará realizando ferias regionales de empleo, priorizando zonas con alta tasa de desempleo y fortaleciendo alianzas con el sector privado para impulsar capacitación técnica, inclusión laboral y formalización del trabajo como pilares del desarrollo económico y social del país.

