Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader encabezará este miércoles 22 de octubre una jornada nacional de empleos, organizada por el Ministerio de Trabajo, con el objetivo de conectar a los ciudadanos con oportunidades laborales en diversos sectores.

El evento se llevará a cabo en el Centro de Convenciones UNICARIBE, ubicado en el Malecón de Santo Domingo, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., bajo el lema “Tu empleo está aquí”.

Durante la actividad, se ofrecerán 6,811 vacantes proporcionadas por 64 empresas de sectores hotelero, industrial y de servicios. Además, será el escenario para el lanzamiento oficial del programa RD-Trabaja, iniciativa que busca alcanzar un 50% de formalidad en el empleo en República Dominicana.

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, destacó que la jornada permite a los participantes entregar currículos, participar en entrevistas y acceder a talleres de orientación laboral en un entorno profesional y accesible. Señaló que el programa RD-Trabaja busca fortalecer la intermediación laboral, acercar oportunidades a las provincias con mayores índices de desempleo y realizar un seguimiento más efectivo de las vacantes ocupadas.

El nuevo modelo incluye registros digitales de empresas y buscadores de empleo, lo que facilitará la evaluación del impacto laboral y la expansión de la cobertura del Servicio Nacional de Empleo a través de las Oficinas Territoriales de Empleo (OTE), llevando futuras jornadas a comunidades con mayores necesidades.

Olivares subrayó que esta actividad es el inicio de un plan nacional para garantizar empleos dignos y sostenibles. El gobierno continuará realizando ferias regionales de empleo, priorizando zonas con alta tasa de desempleo y fortaleciendo alianzas con el sector privado para impulsar capacitación técnica, inclusión laboral y formalización del trabajo como pilares del desarrollo económico y social del país.