Abinader encabeza encuentro con peloteros de Grandes Ligas

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader se reunió este viernes en el Palacio Nacional con peloteros dominicanos de Grandes Ligas, en un encuentro organizado por el Ministerio de Deportes para reconocer su desempeño en el béisbol internacional.

Entre los jugadores activos que asistieron figuran Fernando Tatis Jr., Julio Rodríguez, Abner Uribe, Camilo Doval, Edward Cabrera, Gregory Soto, Ronel Blanco, Brayan Bello, Wandy Peralta, Seranthony Domínguez, Elian Soto y Agustín Ramírez.

Al encuentro también acudieron exjugadores y figuras del béisbol, como Albert Pujols, Nelson Cruz, Junior Noboa, Amaurys Nina, Plácido Polanco y Joel Peralta.

Kelvin Cruz, ministro de Deportes, dijo que la actividad busca mantener la cercanía entre el Estado y los atletas y destacó el impacto de los peloteros en la proyección internacional del país.La reunión se llevó a cabo en el Salón Verde del Palacio Nacional en medio del ambiente navideño.