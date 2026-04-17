MM: otro poeta octogenario

El poeta Domingo Moreno Jimenes, líder de la revolución del verso libre, nació en 1894, en Santo Domingo. Se destacó por la creación del movimiento literario llamado Postumismo, caracterizado por la composición de versos sin rima y sin métrica. Lo acompañaron en ese propósito Andrés Avelino y Rafael Augusto Zorrilla.

Al nacer en la postrimería del siglo XIX (1894), Moreno alcanzó la edad de ochenta años en 1974. Para entonces, yo era estudiante universitario, tenía derecho al voto y a la abstención de votar, como ocurrió en los traumáticos comicios de ese año. El Gobierno y sus fuerzas del mal provocaron el retiro de la oposición.

Entonces era seguidor del suplemento Aquí, del diario La Noticia, por la constancia en la publicación de textos literarios, mayormente de autores nacionales. Ahí se publicaron mis primeros versos. Era dirigido por Mateo Morrison, un joven poeta que había publicado su primer libro: Aniversario del dolor.

En 1974, Morrison publicó una entrevista que él formulara al maestro del Postumismo. La tituló: “Domingo Moreno Jimenes, diálogo con un poeta octogenario”. Cuando se es joven se percibe un abismo cronológico con los de mayor edad, aunque solo medien veinte años de diferencia. Por ejemplo, cuarenta y veinte.

Morrison contaba veintiocho años cuando entrevistó a Moreno. La diferencia es cincuenta y dos, tiempo como para ser el hijo menor de quien compusiera “El poema de la hija reintegrada”. Pero, como decía Rodriguito (Manuel Antonio Rodríguez, locutor): “La vida no se detiene, prosigue su agitado curso”.

El martes 14, se realizaron dos actividades, de las cuales participé, en las que se festejó que el joven entrevistador de Moreno se haya transformado en un poeta octogenario. Lo primero fue el libro “Mateo Morrison, Amor que se derrama”, de la escritora colombiana Consuelo Hernández. Fue presentado en la Biblioteca Nacional.

Es una valoración de la obra poética completa del autor dominicano. En la noche de ese mismo día, familiares y amigos de Mateo Morrison compartimos una cena con música, poesía y manifestaciones de afecto. El escritor Manuel Matos Moquete, con quien compartí en la mesa, me reclamó escribir la crónica de la actividad.

A la fecha, Mateo Morrison ha publicado más de veinte obras literarias, mayormente poemas, entre estas las novelas “Un silencio que camina” y “Good Morning, mister Morrison”. Recibió el Premio Nacional de Literatura en 2010. Ahora alcanza a Moreno en estatura y como él, es otro poeta octogenario. Congratulaciones.