Gobierno congela precios de gasolinas y GLP

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) anunció que los precios de los principales combustibles se mantendrán congelados, para la semana del 18 al 24 de abril de 2026.

En ese sentido, la gasolina premium seguirá costando RD$233.9 millones y la regular RD$136.6 millones, mientras el gas licuado de petróleo se expenderá a RD$104.8 millones. Entretanto, el gasoil regular continuará costando RD$415.2 millones y el gasoil óptimo RD$263.2 millones.

Precios de los Combustibles

Combustible Precio por Galón Estado Gasolina Premium RD$314.10 Mantiene su precio Gasolina Regular RD$294.50 Mantiene su precio Gasoil Regular RD$246.80 Mantiene su precio Gasoil Óptimo RD$266.10 Mantiene su precio GLP RD$137.20 Mantiene su precio Gas Natural RD$43.97 (por m3) Mantiene su precio

Además de los combustibles que mantienen su precio congelado, otros derivados del petróleo registrarán rebajas significativas para la semana del 18 al 24 de abril de 2026.

Combustible Precio por Galón Variación Kerosene RD$360.00 Baja RD$41.90 Avtur RD$318.65 Baja RD$38.66 Fuel Oil #6 RD$182.98 Baja RD$12.90 Fuel Oil 1%S RD$206.06 Baja RD$12.32

El Ministerio informó que el Estado asumirá el 100% de las alzas del mercado internacional, destinando un subsidio de RD$1,153.8 millones.