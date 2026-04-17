Gobierno congela precios de gasolinas y GLP

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) anunció que los precios de los principales combustibles se mantendrán congelados, para la semana del 18 al 24 de abril de 2026.
En ese sentido, la gasolina premium seguirá costando RD$233.9 millones y la regular RD$136.6 millones, mientras el gas licuado de petróleo se expenderá a RD$104.8 millones. Entretanto, el gasoil regular continuará costando RD$415.2 millones y el gasoil óptimo RD$263.2 millones.
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Precios de los Combustibles
|Combustible
|Precio por Galón
|Estado
|Gasolina Premium
|RD$314.10
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|Gasolina Regular
|RD$294.50
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|Gasoil Regular
|RD$246.80
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|Gasoil Óptimo
|RD$266.10
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|GLP
|RD$137.20
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|Gas Natural
|RD$43.97 (por m3)
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Además de los combustibles que mantienen su precio congelado, otros derivados del petróleo registrarán rebajas significativas para la semana del 18 al 24 de abril de 2026.
|Combustible
|Precio por Galón
|Variación
|Kerosene
|RD$360.00
|Baja RD$41.90
|Avtur
|RD$318.65
|Baja RD$38.66
|Fuel Oil #6
|RD$182.98
|Baja RD$12.90
|Fuel Oil 1%S
|RD$206.06
|Baja RD$12.32
El Ministerio informó que el Estado asumirá el 100% de las alzas del mercado internacional, destinando un subsidio de RD$1,153.8 millones.