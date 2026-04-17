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Gobierno congela precios de gasolinas y GLP

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Gobierno congela precios de gasolinas y GLP

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El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) anunció que los precios de los principales combustibles se mantendrán congelados, para la semana del 18 al 24 de abril de 2026.

En ese sentido, la gasolina premium seguirá costando RD$233.9 millones y la regular RD$136.6 millones, mientras el gas licuado de petróleo se expenderá a RD$104.8 millones. Entretanto, el gasoil regular continuará costando RD$415.2 millones y el gasoil óptimo RD$263.2 millones.

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Precios de los Combustibles

CombustiblePrecio por GalónEstado
Gasolina PremiumRD$314.10Mantiene su precio
Gasolina RegularRD$294.50Mantiene su precio
Gasoil RegularRD$246.80Mantiene su precio
Gasoil ÓptimoRD$266.10Mantiene su precio
GLPRD$137.20Mantiene su precio
Gas NaturalRD$43.97 (por m3)Mantiene su precio

Además de los combustibles que mantienen su precio congelado, otros derivados del petróleo registrarán rebajas significativas para la semana del 18 al 24 de abril de 2026.

CombustiblePrecio por GalónVariación
KeroseneRD$360.00Baja RD$41.90
AvturRD$318.65Baja RD$38.66
Fuel Oil #6RD$182.98Baja RD$12.90
Fuel Oil 1%SRD$206.06Baja RD$12.32

El Ministerio informó que el Estado asumirá el 100% de las alzas del mercado internacional, destinando un subsidio de RD$1,153.8 millones.

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