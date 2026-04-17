El sector industrial dominicano muestra señales de estancamiento en su aporte a la economía durante los últimos dos años, a pesar de registrar un crecimiento sostenido en las exportaciones y aumentar su cartera de crédito, de acuerdo a datos publicados por la Superintendencia de Bancos (SB).

El sector industrial dominicano muestra señales de estancamiento en su aporte a la economía durante los últimos dos años, a pesar de registrar un crecimiento sostenido en las exportaciones y aumentar su cartera de crédito, de acuerdo a datos publicados por la Superintendencia de Bancos (SB).

Indicadores contenidos en el “Informe Banca e Industria Nacional – abril 2026” de la entidad explican que la participación de la industria en el Producto Interno Bruto (PIB) local se ha mantenido prácticamente sin variación. Esta pasó de 12.5 % respecto al PIB en 2023 a 12.5 % en 2024, y luego descendió de manera leve a 12.3 % del PIB en 2025, para una variación negativa de 0.20 puntos porcentuales (p.p.)

Este comportamiento evidencia una pérdida de dinamismo relativo frente a otros sectores económicos, que han crecido a mayor ritmo durante ese mismo período.

La contracción de este importante sector también lo revela el Índice Mensual de Actividad Manufacturera (IMAM), desarrollado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD). Explica que su actividad se colocó en 49.1 puntos a diciembre de 2025, cayendo por debajo del umbral de 50.

“El sector industrial representó un 12.3% del PIB, siendo el segundo sector con mayor participación en la economía luego del sector construcción en 2025. Los sectores zona franca y manufactura local registraron un crecimiento del valor agregado real de 1.8% y 1.4%, respectivamente. Sostenido principalmente por la fabricación de productos de la refinación de petróleo y químicos (2.2%) y la industria de alimentos (1.2%), así como las exportaciones realizadas bajo el régimen de zonas francas”, explica el informe.

Tabla utilizada por la Superintendencia de Bancos (SB) en su reporte sobre la industria y la banca.

Exportaciones

En contraste, las exportaciones industriales muestran una recuperación significativa. Tras una caída de 3.6 % en 2023, el sector logró expandirse un 6.4 % en 2024 y un 6.8 % en 2025, alcanzando los 11,915.4 millones de dólares. Este desempeño indica una mayor inserción en los mercados internacionales y una mejora en la competitividad externa.

Sin embargo, este crecimiento no ha sido suficiente para sostener su peso dentro del total nacional exportado por el país. La participación de la industria en las exportaciones totales cayó de 80.9 % en 2023 a 74.8 % en 2025, lo que indica una variación negativa de 6.1 p.p. en los dos últimos años, y que otros sectores están ganando terreno en el comercio exterior.

“El sector industrial es el principal motor de las exportaciones de bienes, concentrando el 75% del total exportado durante el 2025. Este desempeño está explicado principalmente por la alta participación de las zonas francas, que representan el 51.1% de las exportaciones, seguidas por la manufactura local con un 23.7%, consolidado el liderazgo del sector industrial dentro del comercio exterior”, subraya el documento.

Empleos del sector industrial

En materia de empleo, el sector también presenta señales mixtas. Mientras en 2023 y 2024 se registraron incrementos interanuales de 6.3 % y 5.4 %, respectivamente, para 2025 se observa una contracción o caida de de 3 %, situando la población ocupada en 497,434 trabajadores a final del año pasado.

De igual forma, la participación del empleo industrial dentro del total nacional descendió de 10.2 % en 2024 a 9.6 % en 2025, para una reducción de 0.53 puntos porcentuales durante ese período.

Estos resultados apuntan a un proceso de transformación en la industria dominicana, caracterizado por un mayor enfoque en la productividad y las exportaciones, pero con menor capacidad de generar empleo y mantener su peso en la estructura económica. En consecuencia, el país necesita fortalecer su política industrial para evitar una pérdida sostenida de competitividad frente a otros sectores emergentes y consolidar un crecimiento más equilibrado.