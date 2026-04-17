¿Qué Pasa?

Barcelona tendrá su propio ‘Emily en París’, una comedia con Priscilla Delgado

Por
Barcelona tendrá su propio ‘Emily en París’, una comedia con Priscilla Delgado

Barcelona.- La directora de cine mexicana Katina Medina Mora está rodando en la ciudad española de Barcelona (noreste) ‘La vida en Barcelona‘, una comedia romántica de varios capítulos que incluye en el reparto a Priscilla Delgado, actriz de la última temporada de ‘Euphoria’, han explicado a EFE fuentes de la producción este viernes.

Medina Mora, directora de varios capítulos de ‘Emily en París’, así como de ‘El verano que me enamoré’ o la serie ‘Selena’, es la responsable de un elenco que, además de a Delgado, incluye actores de varias nacionalidades, también algunos españoles.

Te invito a leer: Shakira: el gesto que muchos esperaban, y que no ocurrió

Con Barcelona como telón de fondo, la trama girará en torno a una poderosa relación madre-hija y explora temas complejos, como la ambición y la capacidad de tomar las riendas de la propia vida, según la sinopsis provisional.

Producción de la serie

  • La productora es Rachel van Bommel, de la compañía Millstreet, la productora de la serie ‘Máxima’, sobre la reina de los holandeses.

Esta serie llega después del éxito de las cuatro temporadas de la serie de ‘Emilie en París’, serie estadounidense de comedia creada y producida por Darren Star, que se estrenó el 2 de octubre de 2020 en Netflix.

TEMAS: #Barcelona#Emily en París#Priscilla Delgado
Agencia EFE

Agencia EFE

La Agencia EFE es la principal agencia de noticias de España y la cuarta más grande del mundo, destacándose como la mayor agencia de noticias en idioma español y la cuarta más importante a nivel global, con una fuerte presencia en Iberoamérica. Fundada en 1939, es una entidad pública española que opera con una vocación de servicio informativo riguroso, neutral y multimedia.