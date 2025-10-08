Abinader encabezará un Consejo de Gobierno este jueves

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader presidirá este jueves una reunión del Consejo de Gobierno en el Palacio Nacional, programada para las 5:00 de la tarde.

El encuentro forma parte de la agenda presidencial, que también incluye la entrega de títulos de propiedad en Palmarejo, Santo Domingo Oeste, y la inauguración de apartamentos en el residencial Pablo Mella II, en La Guáyiga, Pedro Brand.

El último Consejo de Gobierno se realizó el pasado 25 de septiembre, presidido por la vicepresidenta Raquel Peña, donde se aprobó el Presupuesto General del Estado 2026, por un monto de RD$1 billón 744 mil millones, equivalente al 20.1% del PIB.

El Presupuesto 2026 mantiene como prioridades la inversión social —46% del gasto total—, la eficiencia en el uso de recursos públicos y el desarrollo sostenible, además de incluir aumentos en educación, salud, seguridad social y deportes, en el marco de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebrarán en el país.