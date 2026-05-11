La Policía reporta decenas de muertes en supuestos intercambios de disparos durante operativos este año.

Santo Domingo.– El director general de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz Cruz, reveló este lunes que, al menos 93 presuntos delincuentes han muerto en supuestos intercambios de disparos con agentes de la Policía Nacional en lo que va de 2026.

A esa estadística se suman ocho miembros de la institución ultimados en hechos ocurridos durante labores de servicio, según datos ofrecidos este lunes por las autoridades policiales.

El tema volvió a ocupar la atención tras un fin de semana marcado por varios enfrentamientos armados durante intervenciones policiales, en los que también un agente murió y otro resultó herido.

El director de la Policía Nacional , Modesto Cruz Cruz, negó que exista una política de ejecuciones dentro de la institución y aseguró que el objetivo de los operativos es capturar a los sospechosos y ponerlos a disposición del Ministerio Público.

“Nosotros no planificamos nuestras acciones y no es una norma tener acciones letales, pero sí no vamos a rehuir de la delincuencia”, expresó el alto oficial.

Cruz Cruz sostuvo que muchos de los procedimientos terminan en enfrentamientos debido, según afirmó, a la reacción armada de las personas perseguidas por las autoridades.

El jefe policial también relató el impacto humano que dejaron los hechos violentos dentro de la institución, al referirse a la muerte reciente de un agente.

Modesto Cruz Cruz , director de la

Policía Nacional , ofreció declaraciones sobre los operativos contra la delincuencia y las cifras de abatidos registrados en lo que va de 2026.

«Nos damos cuenta de que era casado y tenía dos hijos adolescentes. No tenemos cómo decirles que la delincuencia acabó con la vida de su padre», manifestó, tras visitar a los familiares del uniformado ultimado mientras participaba en una intervención preventiva.