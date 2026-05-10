El presidente Luis Abinader hace entrega de un título a una señora. / Presidencia RD.

Santo Domingo. — El presidente Luis Abinader encabezó este domingo la segunda entrega de 1,500 certificados de títulos de propiedad en Nuevo Domingo Savio en la ciudad de Santo Domingo, una acción que eleva a 3,500 el total de documentos otorgados en la zona.

D de acuerdo a la Presidencia, esta iniciativa forma parte de un compromiso gubernamental que busca dotar de seguridad jurídica a unas 8,000 familias de Los Guandules y Gualey, abarcando además sectores como el 27 de Febrero, Ensanche Espaillat y María Auxiliadora.

Durante el acto, el mandatario afirmó que su gestión ha impulsado la titulación con determinación para terminar con la incertidumbre que por décadas afectó a estas comunidades.

“Lo que queremos es que ese terreno con su casita donde ustedes viven, que es de hecho de ustedes, hoy sea de derecho y nadie pueda quitárselo ya, a partir de hoy”, expresó Abinader, al tiempo que resaltó la eliminación de prácticas del pasado donde «vivos políticos» pretendían vender terrenos que pertenecen a la gente.

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El jefe de Estado explicó que contar con un título legal no solo representa justicia social, sino que incrementa el valor de las propiedades y abre las puertas al crédito formal en condiciones favorables.

Según el gobernante, con este documento los beneficiarios pueden acudir a los bancos con tasas de interés más bajas para mejorar sus viviendas o emprender negocios propios.

“Hoy ustedes eran dueños de hecho, pero ahora salen con su título de propiedad de derecho”, enfatizó ante los presentes.

Por su parte, el director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (Utect), Duarte Méndez, informó que el proceso ha significado un ahorro colectivo de 120 millones de pesos para los beneficiarios, quienes habrían tenido que costear esa suma de haber realizado el trámite de forma privada.

El presidente Luis Abinader junto a beneficiarios con títulos de propiedad en Domingo Sabio. / Presidencia RD.

Méndez aseguró que estas entregas son el resultado de la palabra empeñada del presidente para llevar paz y esperanza a los hogares dominicanos.

Los títulos entregados este domingo cubren una extensión de 87,800 metros cuadrados y forman parte de un proyecto más amplio que proyecta alcanzar a unos 40,000 ciudadanos una vez concluidas todas las etapas.

En la actividad, que contó con la bendición del sacerdote Francisco Coste, participaron además el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el director de Bienes Nacionales, Rafael Burgos, junto a otros funcionarios del sector inmobiliario y social del Gobierno.