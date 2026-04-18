Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader inició este sábado la entrega de 2,000 títulos de propiedad a igual número de familias del sector Domingo Savio, en el Distrito Nacional.

El mandatario llegó al salón multiuso de Los Guandules, en Domingo Savio, alrededor de las 11:15 de la mañana, donde dio apertura formal a la jornada de entrega de certificados a los residentes de la comunidad.

A su llegada, Abinader fue recibido por la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, así como por el director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, Duarte Méndez, entre otros funcionarios.