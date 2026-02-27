El presidente Luis Abinader durante su Rendición de Cuentas en Asamblea Nacional.

El presidente de la República Luis Abinader destacó hoy en su discurso de rendición de cuentas los avances y logros alcanzados por los atletas dominicanos en el año 2025 y en especial la figuras femeninas, quienes llevaron la voz cantante en el deporte olímpico.

Muchas atletas se consagraron con grandes actuaciones en los escenarios internacionales.

El primer mandatario destacó la extraordinaria actuación de Yudelina Mejía, quien obtuvo medalla de oro en el campeonato mundial de levantamiento de pesas realizado en Noruega, consolidando a República Dominicana en la élite del deporte de fuerza.

Abinader citó a la velocista Marileidy Paulino, quien ganó medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo, fijando la mejor marca de su carrera con 47.98 segundos.

Asimismo, el presidente Abinader resaltó los logros de Liranyi Alonso, una de las promesas emergentes del atletismo dominicano. Alonso brilló en los 200 metros de los Juegos Panamericanos Juveniles, donde estableció un récord de campeonato con 22.69 segundos.

El jefe de Estado también resaltó la actuación de atletas dominicanos en ligas profesionales, reconociendo el desempeño internacional de figuras como Al Horford y Karl-Anthony Townsen la NBA.