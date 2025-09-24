Abinader en Concordia 2025: exige acción internacional contra las bandas en Haití

Nueva York.— La República Dominicana volvió a situarse en el centro del debate internacional durante la Cumbre Concordia 2025, donde el presidente Luis Abinader participó en el panel titulado “A Conversation with H.E. Luis Abinader, President of the Dominican Republic”, celebrado en el East Stage bajo el eje Democracia, Seguridad y Riesgo Geopolítico.

En su intervención, Abinader resaltó los avances del país en materia de estabilidad institucional, reducción de la pobreza y atracción de inversión extranjera en sectores como turismo, zonas francas, dispositivos médicos y tabaco. “Hemos crecido económicamente, pero también hemos avanzado en justicia social, reduciendo la pobreza y fortaleciendo instituciones democráticas. Ese equilibrio nos ha dado estabilidad y paz social”, afirmó el mandatario.

El presidente dominicano subrayó que la combinación de crecimiento y políticas sociales es la base del progreso reciente y el principal atractivo para inversionistas internacionales. Asimismo destacó la diversificación económica como factor clave para mantener el dinamismo del país en la región.

Abinader abordó también la crítica situación en Haití y pidió a la comunidad internacional actuar con decisión. “No se trata de negociar con las bandas armadas; hay que enfrentarlas y derrotarlas con el respaldo de la comunidad internacional para liberar al pueblo haitiano y abrir paso a un proceso de desarrollo”, declaró.

La conversación fue moderada por Nicholas Logothetis, cofundador y presidente del Consejo de Concordia, quien elogió el papel de la República Dominicana en materia de democracia y seguridad en América Latina. “El modelo dominicano de diálogo político y apertura al mundo constituye una lección para la región”, dijo Logothetis.

La participación de Abinader en Concordia 2025 refuerza la proyección internacional del país como un actor que combina crecimiento económico con estabilidad política, y como voz relevante en debates sobre seguridad regional y cooperación multilateral.

A la actividad asistieron la primera dama, Raquel Arbaje; el cónsul general en Nueva York, Jesús Vázquez (Chu); la embajadora en EE. UU., María Isabel Castillo Báez; Alberto Caminero, director de Prensa de la Presidencia; Félix Reina, director de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM); y Abel Guzmán Then, subdirector de DIECOM, entre otros funcionarios.