Abinader centrará su discurso en Haití y el retiro de tropas de la misión multinacional

NUEVA YORK.— El presidente Luis Abinader habla esta tarde ante la 80.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, donde volverá a referirse a la crisis haitiana y a la advertencia del presidente de Kenia, William Ruto, sobre el retiro de sus tropas de la misión multinacional y la situación de las tierras raras.

El mandatario dominicano tomará el primer turno cuando se inicie la sesión vespertina.

Su alocución está programada para las 3:00 p.m., aunque los organizadores estiman que su intervención podría ocurrir entre las 2:50 y las 3:15 p.m., con una duración aproximada de 15 minutos.

La salida del presidente Abinader con destino a Santo Domingo está pautada para las 6:30 p.m., por lo que se espera su arribo en horas de la noche.