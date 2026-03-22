SANTO DOMINGO. – El presidente Luis Abinader aseguró este domingo que la República Dominicana posee la solidez necesaria para enfrentar las repercusiones económicas del conflicto en Irán.

En un mensaje a la nación, el mandatario detalló una hoja de ruta centrada en la protección social, el subsidio estratégico y la disciplina fiscal para mitigar el alza en los precios del petróleo y los alimentos.

Tres pilares de respuesta inmediata

Ante la complejidad del escenario internacional, el jefe de Estado definió tres objetivos prioritarios para su gestión:

Estabilidad macroeconómica y social: Se han identificado 10,000 millones de pesos mediante la reasignación de partidas no prioritarias para fortalecer programas sociales sin aumentar el gasto total. Seguridad alimentaria: Se implementará un subsidio a los fertilizantes por 1,000 millones de pesos para evitar que los costos de producción se trasladen al consumidor final. Inversión pública: El Gobierno mantendrá las obras de infraestructura como motor de crecimiento, bajo la premisa de que «la coyuntura no puede hipotecar nuestro futuro».

Ajustes responsables en combustibles

Abinader explicó que el Presupuesto Nacional 2026 se formuló con un barril de petróleo a 65 dólares, pero la escalada actual cerca de los 100 dólares obliga a realizar ajustes.

Ajustes graduales: Los precios de los combustibles experimentarán variaciones de entre 5.2 % y 6.7 % , una medida que permitirá reducir el subsidio en 12,000 millones de pesos en lo que resta del año.

Los precios de los combustibles experimentarán variaciones de entre , una medida que permitirá reducir el subsidio en en lo que resta del año. Protección al consumo: El mandatario aclaró que el Estado sigue absorbiendo más de 100 pesos por galón en algunos derivados y que el Gas Licuado de Petróleo (GLP) se mantendrá sin variación para proteger el presupuesto familiar.

Un llamado a la «corresponsabilidad»

Con franqueza, el presidente advirtió que el país enfrenta un «choque externo de gran magnitud» que generará presiones inevitables en las tarifas eléctricas y costos de transporte.

«El Gobierno asumirá la mayor parte del esfuerzo, pero necesitamos una responsabilidad compartida. Las empresas pueden adoptar el trabajo remoto y los ciudadanos optimizar el consumo de combustible», exhortó.

Fortaleza financiera y matriz energética

Pese al entorno adverso, Abinader destacó que el país cuenta con reservas internacionales superiores a los 16,000 millones de dólares y una recaudación tributaria eficaz.

Asimismo, señaló que la diversificación energética actual ofrece una ventaja competitiva respecto a crisis anteriores:

Fijación de precios del carbón para Punta Catalina.

Contratos de gas natural asegurados por un año.

Creciente peso de las energías renovables en la matriz nacional.

Contexto Global: El factor Ormuz

El gobernante recordó que la inestabilidad en el Estrecho de Ormuz —por donde circula el 20 % del petróleo mundial— ha provocado una de las mayores interrupciones de suministro en tiempos recientes. Al ser un importador neto de hidrocarburos, la República Dominicana es altamente sensible a estas tensiones, lo que refuerza la necesidad de acelerar la transición energética.

Finalmente, el presidente Abinader apeló a la unidad y la serenidad de la población. «Hemos demostrado que sabemos enfrentar las crisis sin perder el rumbo. Este país no se detiene; se ajusta, se adapta y continúa avanzando», concluyó.