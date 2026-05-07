San José.– El presidente Luis Abinader sostuvo un encuentro con empresarios costarricenses organizados por la Embajada Dominicana en Costa Rica , donde presentó las oportunidades de inversión y el crecimiento económico que exhibe República Dominicana .

Durante la actividad, realizada en el marco de la visita oficial del mandatario a la toma de posesión de Laura Fernández Delgado , Abinader afirmó que su gobierno mantiene una política “proempresa, pronegocios y proempleos”, enfocada en fortalecer la estabilidad económica y la generación de empleos.

“Este sigue siendo el mejor momento para invertir en la República Dominicana”, expresó el gobernante al resaltar la confianza y el fortalecimiento institucional alcanzado por el país en los últimos años.

El jefe de Estado estuvo acompañado por el canciller Roberto Álvarez y la embajadora María Amelia Marranzini Grullón .

Abinader destacó el crecimiento sostenido del turismo, las zonas francas y las exportaciones, especialmente en sectores como dispositivos médicos, equipos eléctricos, tabaco y energías renovables.

Asimismo, aseguró que el Gobierno trabaja para agilizar los procesos burocráticos y facilitar la permisología, con el objetivo de hacer más atractivo el clima de inversión para empresas extranjeras.

El mandatario también resaltó la expansión del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional , indicando que durante su gestión se ha fortalecido la capacitación técnica para suplir mano de obra especializada a sectores estratégicos de la economía.

Mandatario resalta crecimiento económico, turismo y expansión de zonas francas ante empresarios costarricenses.

En materia energética, adelantó que el país avanza hacia una mayor participación de energías renovables en el sistema eléctrico nacional, como parte de la estrategia de desarrollo sostenible.

Durante el encuentro, el empresario Rachid Maalouf , de la Corporación Lady Lee , destacó la estabilidad y confianza que ofrece República Dominicana para invertir.

“Ha sido una experiencia positiva y amigable”, expresó el empresario al valorar el respaldo institucional y el ambiente de negocios existentes en el país.

Por su parte, el canciller Roberto Álvarez resaltó la estrecha relación bilateral entre República Dominicana y Costa Rica, así como el respaldo costarricense a la aspiración dominicana de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos .