¡Se calientan los motores en la UASD! Radhamés Silverio formaliza candidatura a rector

El profesor Radhamés Silverio González inscribió formalmente su candidatura a la Rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) para el período 2026-2030 ante la Comisión Central Electoral.

El registro incluyó a los integrantes de la plancha del proyecto universitario «Lo Mejor para la UASD». Junto a Silverio, se inscribieron las candidaturas de Lesly Altagracia Mejía Roque, para la Vicerrectoría Docente, y Alexi Martínez Olivo, para la Vicerrectoría Administrativa.

También Bautista Radhamés López García, para la Vicerrectoría de Extensión, y José Ferreira Capellán, para la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. Asimismo, se formalizaron las aspiraciones de decanos, vicedecanos y directores de escuelas.

Profesores de la UASD que acompañaron al candidato a rector.

A la actividad asistieron docentes, investigadores, estudiantes y personal administrativo de diversas facultades y centros regionales. Los asistentes respaldaron la propuesta que busca dar continuidad a la gestión actual de la academia estatal.

Silverio informó que su programa de gestión se fundamenta en el desarrollo del talento humano, el bienestar estudiantil y la transformación digital. Asimismo, el plan incluye la modernización institucional, la internacionalización, el fortalecimiento de la investigación, la transparencia y la calidad académica.

El candidato afirmó que el proyecto ha sido construido de manera colectiva y se centra en el desarrollo institucional de la universidad para los próximos cuatro años.