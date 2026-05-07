Santo Domingo. – El diputado por la provincia de La Romana, en representación del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eugenio Cedeño, advirtió este jueves que una eventual extensión del mandato de las actuales autoridades partidarias y el aplazamiento de la convención interna podría provocar una crisis institucional dentro de la organización.

El legislador, reaccionó luego de publicar en su cuenta de x (twitter), que trascendiera que la Comisión Ejecutiva del PRM se reuniría de manera extraoficial para conocer una posible propuesta orientada a prorrogar el mandato de las actuales autoridades y posponer el proceso eleccionario interno.

A juicio del legislador, una decisión de esa naturaleza representaría “un golpe de Estado institucional” y tendría consecuencias negativas para la democracia interna del partido oficialista.

Asimismo, se consideró que la eventual medida sería “un error catastrófico”, debido al impacto político que podría generar en momentos en que distintos sectores comienzan a perfilar aspiraciones presidenciales de cara a las elecciones de 2028.

Casa Nacional de Partido Revolucionario Moderno (PRM)

El congresista sostuvo que todos los dirigentes con aspiraciones presidenciales y quienes proyectan competir en el próximo proceso interno deben rechazar cualquier intento de extensión de mandato fuera de los plazos establecidos.

Indicó además que alterar el calendario partidario podría provocar tensiones internas y cuestionamientos sobre la transparencia y legitimidad de las decisiones adoptadas por la dirección política del PRM.

Hasta el momento, la organización oficialista no ha publicado una posición oficial sobre los temas que serán abordados en la reunión de su Comisión Ejecutiva.