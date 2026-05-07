Residentes de la comunidad de El Aguacate y sectores aledaños en el municipio de Pedro Brand expresaron su disposición a apoyar la instalación de una planta de reciclaje de residuos sólidos, siempre que el proyecto se diferencie de un vertedero a cielo abierto.

Los moradores piden que, en caso de ser instalada, la infraestructura opere bajo controles ambientales estrictos y criterios organizados que eviten la contaminación del entorno.

Representantes de diversos sectores locales, incluyendo agricultores y transportistas, manifestaron un rechazo unánime a la creación de un vertedero tradicional, citando como referente negativo el impacto ambiental de Duquesa.

No obstante, señalaron que una planta moderna representa una oportunidad para la zona debido a la posible generación de beneficios comunitarios y desarrollo económico.

Julio Mora Eduardo Mora, empleado privado, estimó que la planta podría generar entre 1,500 y 2,000 empleos para la comunidad.

Otros residentes, como Fabián Santamaría y Freddy Alcántara, coincidieron en que el proyecto sería aceptable únicamente si se trata de una estructura cerrada y bien organizada, y no de un depósito de basura descontrolado que afecte las fuentes de agua o la salud pública.

Planta de residuos

Entretanto, la empresa Oakhouse, responsable del proyecto, informó que la planta de valorización y relleno sanitario ha sido diseñada bajo criterios de manejo integral de residuos y estudios técnicos especializados.

Según los ejecutivos de la compañía, las instalaciones contarán con medidas de control ambiental que incluyen un sistema para el tratamiento de lixiviados y la colocación de una geomembrana de alta seguridad para prevenir filtraciones al subsuelo.