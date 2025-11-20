Abinader inicia visita de dos días en San José, California, donde participará en la Reunión Anual de Semiconductores

San José, California.– El presidente Luis Abinader arribó a la ciudad de San José, California, a la 1:19 de la tarde (hora de San José, California), para iniciar una visita de dos días, en la que participará en la Reunión Anual de Semiconductores, y desarrollará una agenda estratégica que incluye encuentros exclusivos con los principales CEO de empresas líderes de la industria global, así como reuniones bilaterales orientadas a seguir posicionando a la República Dominicana como un socio confiable para compañías que buscan diversificar sus cadenas de producción.

Esta invitación resalta los avances y acciones concretas que la República Dominicana, junto con el sector privado, ha impulsado para consolidar un ecosistema sólido y seguro para la inversión en este sector.

Embajadora dominicana

A su llegada, el mandatario fue recibido por la embajadora dominicana en los Estados Unidos, María Isabel Castillo, y el empresario Samuel Conde.

El jefe de Estado viaja acompañado del ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor “Ito” Bisonó, representantes de dicha institución, así como una comisión del sector privado.

Durante su agenda en territorio californiano, el presidente Abinader y su delegación desarrollarán una serie de reuniones de alto nivel enfocadas en fortalecer la presencia de la República Dominicana dentro de la cadena global de semiconductores.

Intercambios estratégicos

Estos espacios de trabajo, que incluyen intercambios estratégicos con actores clave del sector, buscan abrir nuevas oportunidades de cooperación, impulsar proyectos de innovación y afianzar la capacidad del país para atraer inversiones orientadas a la diversificación y relocalización de manufactura avanzada.

Finalizadas las reuniones bilaterales, el presidente Abinader asistirá a la Cena Anual de la Asociación de la Industria de Semiconductores (SIA).

Actividades del viernes 21 de noviembre

En horas de la mañana, el jefe de Estado sostendrá una reunión de análisis junto con el equipo de MySilicon.

Concluida su agenda, el presidente Abinader y su comitiva regresarán al país.