El presidente Luis Abinader viajará este lunes a París para fortalecer lazos comerciales y de gobernanza

PARÍS, Francia. – El presidente Luis Abinader viajará este lunes a la capital francesa para agotar una agenda estratégica de dos días.

El viaje oficial, que incluye una reunión de alto nivel con su homólogo Emmanuel Macron, tiene como objetivos centrales la expansión de la cooperación bilateral, el fomento de inversiones y el fortalecimiento de las políticas de transparencia y buena gobernanza.

Esta visita busca consolidar la histórica relación entre la República Dominicana y Francia, promoviendo el desarrollo económico y el bienestar social de ambas naciones.

Martes 24: Integridad y geopolítica económica

La jornada del martes iniciará en la sede de la OCDE, donde el mandatario dominicano participará en la apertura del Foro Global Anticorrupción e Integridad.

En este escenario, Abinader tendrá una intervención especial y procederá a la firma de un Memorándum de Entendimiento.

La agenda del primer día incluye:

Reuniones empresariales: Encuentros con inversores franceses y con el CEO de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), Aidan Eyakuze .

Encuentros con inversores franceses y con el CEO de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), . Almuerzo de trabajo: Sesión con el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann .

Sesión con el secretario general de la OCDE, . Estrategia Nacional 2036: Presentación de las prioridades dominicanas ante los 55 países miembros del Centro de Desarrollo de la OCDE (DEV).

Presentación de las prioridades dominicanas ante los 55 países miembros del Centro de Desarrollo de la OCDE (DEV). Cita Presidencial: A las 4:00 p.m., el presidente Abinader se reunirá con Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo, cerrando el día con un encuentro con la comunidad dominicana en Francia.

Miércoles 25: Inversión extranjera y retorno

El segundo día de actividades estará enfocado en la promoción económica. El jefe de Estado encabezará un desayuno con líderes empresariales franceses para presentar el potencial dominicano en sectores estratégicos como:

Infraestructuras y transporte.

Logística y Zonas Francas.

Energías renovables.

Tras concluir un encuentro adicional con diversos sectores de la diáspora dominicana en Europa, el presidente Abinader tiene programado su regreso a la República Dominicana la noche del miércoles 25.