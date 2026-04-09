El presidente Luis Abinader durante su conversación con estudiantes universitarios de la PUCMM. / Fuente externa.

Santo Domingo.-El presidente Luis Abinader defendió la estabilidad económica del país y explicó las razones por las cuales no se procedió con una reforma fiscal integral, señalando que la ausencia de una crisis abierta dificultó la comprensión de la medida por parte de la sociedad.

Durante un intercambio con estudiantes de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), el mandatario precisó que las reformas estructurales suelen ejecutarse con mayor facilidad en contextos de crisis, situación que no imperaba en el momento del planteamiento, debido al crecimiento sostenido y la estabilidad institucional de la República Dominicana.

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Abinader detalló que, aunque el modelo actual ha permitido el crecimiento, el Estado opera bajo limitaciones fiscales que restringen el margen de maniobra gubernamental.

El presidente Luis Abinader durante su conversación con estudiantes universitarios de la PUCMM. / Fuente externa.

Presidente aborda presión fiscal

En ese sentido, puntualizó que la presión fiscal en el país ronda el 15%, respecto al Producto Interno Bruto (PIB), aclarando la distinción técnica entre presión fiscal, que incluye ingresos no tributarios, y presión tributaria, derivada exclusivamente de los impuestos.

El jefe de Estado subrayó que, a diferencia de otros países de la región que cuentan con ingresos significativos por recursos naturales como el petróleo o el cobre, la República Dominicana depende casi en su totalidad de la recaudación tributaria.