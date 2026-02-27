Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader encabezó este viernes el tradicional desfile militar y policial en el Malecón de Santo Domingo, con motivo del 182 aniversario de la Independencia Nacional, en un acto que reunió a autoridades civiles, militares y a cientos de ciudadanos.

El jefe de Estado estuvo acompañado por la primera dama, Raquel Arbaje, la vicepresidenta Raquel Peña, así como por los altos mandos de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana y la Policía Nacional.

Durante la ceremonia, unidades del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Dominicana desfilaron exhibiendo equipos, capacidades operativas y nivel de entrenamiento, en una demostración de preparación y compromiso con la defensa de la soberanía nacional.

En el desfile militar y policial también participaron cuerpos especializados, unidades tácticas y organismos de seguridad del Estado.

El acto incluyó honores militares y el despliegue de formaciones terrestres y aéreas, en un ambiente marcado por expresiones de fervor patriótico a lo largo de la avenida George Washington.

La actividad conmemorativa resaltó el legado de los fundadores de la República y reafirmó el compromiso institucional con la preservación de la independencia y el orden constitucional.