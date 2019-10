Santo Domingo.-En un entusiasta evento de cierre de precampaña que definió como el inicio del cambio, el economista y precandidato presidencial, Luis Abinader, invitó a los miembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM) a participar en las primarias del domingo con orden, civismo y respeto.

“El país mira con asombro y reconocimiento la competencia cívica que hemos organizado; el respeto mutuo no solo se expresa entre los precandidatos presidenciales, sino también entre los miles que compiten por las demás posiciones”, manifestó.

Abinader, quien compareció al cierre de campaña junto a su esposa, Raquel Arbaje y sus hijas, inició sus palabras con una expresión de gratitud a todos los militantes y dirigentes responsables de construir la única esperanza de cambio con que cuenta el país, que es a su entender el PRM.

El líder opositor declaró la voluntad de poner en marcha “un nuevo modelo económico basado en reglas que faciliten el trabajo, que garanticen salarios dignos y que permitan la posibilidad del ascenso social basado en el esfuerzo y la creatividad individual”.

“Esta es la única manera de conseguir una economía competitiva, sostenible y sobre todo incluyente para todos los ciudadanos”, apuntó Abinader.

Dijo que su candidatura no representa una aspiración personal, sino un compromiso con el sueño de miles de jóvenes y ancianos, mujeres y hombres, trabajadores y emprendedores convencidos de que hay que unirse, no para estar juntos en un partido político tradicional, sino para hacer algo juntos con este partido moderno que abrió sus puertas a una nueva generación de hombres y mujeres que desean cambiar el país.

Y apuntó: “Nosotros estamos seguros de que todo lo malo que hoy existe en el país puede cambiarse con todo lo bueno que tenemos; y asumo el compromiso de dirigir la batalla de mayo con entusiasmo y esperanza”.

Resalta sana competencia en el PRM

Sostuvo que en el PRM hay una competencia sana a todos los niveles y no hay heridas por sanar. “En este partido tenemos orden, civismo, respeto y sobre todo confianza”.

Sin embargo, que el otro partido (el oficialista Partido de la Liberación Dominicana, PLD), que compite en las primarias, ha creado un alto nivel de incertidumbre en el país, afectando la economía y hasta la estabilidad cambiaria.

También resaltó el derroche de recursos sin precedentes de que ha hecho gala el partido de gobierno, incurriendo en uso y abuso de los recursos del Estado y hasta en actitudes violentas, “en resumen, el ejemplo de todo lo que debemos cambiar en la República Dominicana”.

Tras señalar que en el PRM no hay enemigos ni adversarios, sino solo competidores, explicó que esa ha sido la razón de que “durante toda esta precampaña hayamos trabajado para acreditarnos sin desacreditar”. “Nos hemos preocupado más por convencer, porque estamos seguros de vencer por nuestras ideas”.

Se declaró convencido de que el 6 de octubre será elegido por el voto plebiscitario de sus compañeros como el candidato presidencial del PRM, pero de inmediato afirmó que el domingo ganaran también, en todo el país, los vocales, directores, regidores, alcaldes, diputados y senadores del cambio.

“Esta será la victoria de todos, por todos y para todos. Una victoria sin vencidos, y el lunes 7, saldré a buscar a todos los compañeros que compitieron conmigo para que me acompañen, de igual a igual, en la ruta del triunfo y del cambio hacia Mayo del 2020. Porque sabemos que la mayor lucha que nos queda por delante es cambiar la República Dominicana”.

Las razones del cambio

Abinader llamó a todos los perremeístas a votar para cambiar: para no ser el segundo país con mayor promedio de inseguridad de la región, para no seguir teniendo la tasa de desempleo en jóvenes más alta de América Latina, para que la mayoría de los hogares ganen lo suficiente para cubrir la canasta básica, y para que la corrupción no siga convirtiendo el presupuesto público en patrimonio privado.

Aseguró que la inseguridad, el desempleo, el alto costo de la vida y la corrupción son los problemas que más preocupan a los ciudadanos y dijo que el proyecto presidencial que encabeza tiene las respuestas.

Indicó que en todos sus recorridos ha tomado tiempo para explicar el inventario de soluciones para los principales problemas a todas las personas y sectores con los que ha tenido la oportunidad de encontrarse.

“Y siempre explico que tengo un plan integral de seguridad preparado con asesores locales y extranjeros para disminuir radicalmente la delincuencia en el país”, apuntó Abinader.

Al señalar que el país está en la obligación de romper el círculo vicioso del desempleo existente, dijo que su proyecto sabe cómo hacerlo desde hace mucho tiempo. “El objetivo principal de la política económica del gobierno del cambio será CREAR EMPLEOS”, precisó.

Dijo que el modelo económico actual no está diseñado en base a reglas institucionales para facilitar la inclusión de las personas al mercado de trabajo, tampoco para facilitar la movilidad social y los salarios adecuados.

“Proponemos un nuevo modelo económico basado en reglas que faciliten el trabajo, que garanticen salarios dignos y que permitan la posibilidad del ascenso social basado en el esfuerzo y la creatividad individual”, dijo.

“Esta es la única manera de conseguir una economía competitiva, sostenible y sobre todo incluyente para todos los ciudadanos”, subrayó el líder opositor.

En la primera parte del acto de cierre de precampaña, participaron varios dirigentes y responsables del proyecto presidencial encabezado por Abinader, entre ellos el director de campaña, Roberto Fulcar; el director del gabinete presidencial, Lisandro Macarrulla; el coordinador del gabinete turístico, Joel Santos; la coordinadora del área de la mujer, Yadira Henríquez; y la coordinadora de la Juventud con Luis Abinader, KinmberlyTaveras.