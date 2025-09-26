Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader llamó este viernes a la ciudadanía a seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse atentos a los informes de los organismos de emergencia.

A través de su cuenta en X (antiguo Twitter), Abinader también expresó, que el Gobierno atiende con responsabilidad las alertas emitidas por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y que ha activado la coordinación con los organismos de emergencia para proteger a la población.

“Atendemos con responsabilidad las alertas emitidas por el @COE_RD. Hemos activado la coordinación con los organismos de emergencia para proteger a la población. Pedimos a todos seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse atentos a los informes”, expresó el mandatario.

De acuerdo con el último informe emitido por el COE, se mantiene 04 provincias y al Distrito Nacional en alerta roja, amplía 11 en amarilla y mantiene 14 en verde, debido a que el amplio campo nuboso asociado a la activa onda tropical actualmente ubica su eje sobre la parte oriental de Cuba, se mantiene sobre el país.

Asimismo, esta actividad, apoyada por la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera, continúa generando aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia provincias del litoral caribeño, el suroeste y noreste.

De igual forma, se espera que para las próximas horas y durante la tarde estas precipitaciones se extenderán hacia otras provincias.

Las provincias en alerta roja son: Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, San José de Ocoa y Azua. Mientras que, en alerta amarilla se encuentran: María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, El Seibo, San Juan, Monte Plata, Pedernales, La Altagracia, Samaná, Hato Mayor y Barahona.

En alerta verde están: La Vega, Peravia, Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Puerto Plata, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Santiago, Bahoruco, Espaillat, Valverde e Independencia.

En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en la provincia bajo alerta. También, se recomienda a los operadores de embarcaciones, tomar la debida precaución ante la visibilidad reducida por la actividad lluviosa que se presentará hacia el litoral caribeño y noreste del país.