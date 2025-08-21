Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader solicitó a la Dirección Ejecutiva del PRM posponer la actividad política prevista para este jueves 22 de agosto, señalando que la situación actual del país demanda acción y responsabilidad por encima de celebraciones.

En su comunicación, el mandatario subrayó que “el verdadero liderazgo consiste en asumir las preocupaciones de la gente y transformarlas en soluciones”.

Añadió que “el tiempo de la política llegará; hoy es el tiempo del trabajo, y por ese esfuerzo la nación sabrá que no le hemos fallado”.

Abinader enfatizó que la política solo tiene valor cuando contribuye al bienestar cotidiano de los ciudadanos y llamó a los dirigentes y servidores públicos del PRM a “redoblar la labor silenciosa, constante y efectiva que honra la confianza de la población”.

El presidente concluyó que la celebración llegará en su momento, pero que ahora la prioridad es “caminar junto al pueblo, hombro con hombro, en la búsqueda de soluciones”.

El presidente Luis Abinader.

La actividad partidaria ha sido reprogramada en más de dos ocasiones. Inicialmente estaba pautada para celebrarse en julio, y luego fue movida a agosto, con miras a reunir a la Dirección Ejecutiva, el Comité Nacional, militantes y dirigentes provinciales y municipales del PRM.

Finalmente, Abinader llamó a que esta decisión se entienda como un gesto de grandeza política. “Que la política se engrandece cuando se convierte en servicio, y que la verdadera victoria es aliviar la carga de los dominicanos”, puntualizó.