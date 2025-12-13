El presidente Luis Abinader afirmó este sábado que continuará mejorando la condición de vida de los militares y equipando los cuerpos castrenses, al resaltar el orgullo que siente el Gobierno por el trabajo que realizan los uniformados en favor de la defensa de la patria.

Durante un discurso ofrecido en un almuerzo con oficiales y alistados de la Fuerza Aérea, el mandatario manifestó que el esfuerzo de los militares en favor de la soberanía nacional ha garantizado paz y armonía en todos los aspectos, logros que incluso son admirados por otros países.

“Gracias, gracias por su trabajo; por toda la protección al país desde la frontera y su acción contra los actos delictivos”, expresó el jefe de Estado en sus palabras dirigidas a los miembros de la Fuerza Aérea.

“Agradezco el servicio que le prestan a la nación y les garantizo que seguirán contando con mi respaldo para el cumplimiento de su misión”, puntualizó el gobernante.

El presidente agradece a militares por su trabajo en defensa de la patria y combate a la delincuencia

De su lado, el jefe de la Fuerza Aérea, Floreal Suárez, agradeció al mandatario, de quien aseguró ha dado muestras de solidaridad con la institución, especialmente en lo relativo a su desarrollo profesional y equipamiento.

Almuerzos

Como parte de su agenda de ayer, el presidente Abinader, además del encuentro en la Fuerza Aérea, almorzó con miembros de la Armada de la República Dominicana, en actividades en las que estuvo acompañado del ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre.

El presidente Luis Abinader durante el encuentro con militares y alistados de la Armada Dominicana y la Fuerza Aérea.

La primera actividad se realizó a las 12:00 del mediodía en las instalaciones de la Armada, escenario donde el gobernante fue reconocido por esa institución.

En su discurso central, el jefe de la Armada, almirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, resaltó la presencia del presidente Abinader y el apoyo brindado para mejorar la condición de vida de sus miembros.

“Al mirar atrás, el año que pronto finaliza, nos embarga un profundo sentimiento de orgullo y gratitud por el gran trabajo realizado, reconocido a nivel nacional e internacional, gracias al compromiso inquebrantable y la abnegación con la que cada uno de ustedes ha contribuido al cumplimiento de nuestra misión institucional”, expresó el oficial.

Pondera las costas

Durante el encuentro, el jefe de Estado envió un mensaje a los marinos y ponderó su labor en la defensa de las costas dominicanas.