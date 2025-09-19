MONTECRISTI.– El presidente Luis Abinader supervisó este viernes los trabajos de construcción de la nueva planta eléctrica Energía 2000, uno de los proyectos de generación más relevantes en desarrollo en la República Dominicana, que añadirá más de 400 megavatios al sistema energético nacional.

Incorporación de nuevos megavatios

El mandatario informó que en las próximas semanas y meses el sistema eléctrico recibirá 630 megavatios adicionales, provenientes de proyectos como Energas en San Pedro de Macorís (130 MW), Siva (70 MW) y la nueva planta en Montecristi (410 MW), que entrará en operación de forma gradual.

“Tenemos alrededor de 630 megas entrando en los próximos meses”, expresó Abinader, acompañado del ministro de Energía y Minas, Joel Santos.

Quizas te interese leer: Abinader pone en marcha sistema de videovigilancia con fibra óptica en la frontera

Respuesta a la creciente demanda

El jefe de Estado recordó que al inicio de su gestión la demanda energética nacional era de 2,700 MW, mientras que hoy asciende a 4,100 MW, lo que ha requerido un aumento sostenido en la capacidad de generación.

Destacó además que para finales de este año se incorporarán nuevos proyectos, y para 2027 y 2028 están programados 800 y 400 megavatios adicionales, respectivamente.

Más generación para el norte

Abinader resaltó que la instalación de plantas en la región norte busca equilibrar el sistema eléctrico, ya que históricamente la mayoría de la generación se concentra en el sur. “Según los expertos, contar con generación en el norte ayuda a estabilizar aún más el sistema interconectado”, subrayó.

Reducción de apagones

El presidente adelantó que en las próximas dos o tres semanas se espera una mejora gradual en el suministro eléctrico, aunque recordó que los recientes cortes han estado asociados a factores combinados, incluyendo la sequía que ha afectado la generación hidroeléctrica.

Sobre la central Energía 2000

La planta, con una capacidad instalada de 414 megavatios, forma parte de la estrategia del Gobierno para garantizar la seguridad energética del país y responder a la creciente demanda de electricidad.

Con esta visita, Abinader reiteró su respaldo al desarrollo energético e industrial del noroeste, en especial de Manzanillo, que se proyecta como un polo estratégico de inversión y crecimiento económico para la República Dominicana.