Premios Platino 2026 en exclusiva por Telesistema

Santo Domingo.- La décima tercera edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano se celebrará en el emblemático Teatro Gran Tlachco de la Riviera Maya, México. Este importante evento reconocerá lo mejor de la industria audiovisual correspondiente al año 2025, destacando producciones de países como España, México, Argentina y Colombia.

En esta edición, un total de 30 películas, incluyendo una producción dominicana, y 19 series han sido seleccionadas como finalistas, consolidando a los Premios Platino como uno de los galardones más relevantes del cine y la televisión en Iberoamérica.

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Como parte de la gran celebración, los artistas Camilo, Manuel Carrasco y María Becerra actuarán en vivo durante la gala, aportando un espectáculo musical que fusionará ritmos de flamenco, pop, dance, funk y reguetón, elevando la experiencia del evento a otro nivel.

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