Luis Abinader promete una transformación tecnológica que impulsará el empleo y las inversiones en República Dominicana

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader afirmó este miércoles que la República Dominicana está a las puertas de una transformación tecnológica sin precedentes y se prepara para dar un salto exponencial en el ámbito digital, proceso que impulsará la creación de empleos de calidad, atraerá nuevas inversiones y consolidará al país como referente regional en innovación y desarrollo tecnológico.

Durante un encuentro con más de 400 jóvenes de centros educativos públicos y privados del Distrito Nacional, el mandatario explicó que este avance forma parte de una estrategia integral basada en la educación, la innovación y el fortalecimiento institucional. En ese contexto, destacó el acuerdo estratégico con Google, los proyectos vinculados a nuevas tecnologías —incluidas iniciativas con NVIDIA— y el impulso al ensamblaje de semiconductores, con el objetivo de insertar al país en la economía del presente y del futuro.

Expansión educativa y formación técnica

El gobernante reiteró que la democratización de la educación superior ha sido uno de los pilares de su gestión, resaltando la expansión histórica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el respaldo a universidades privadas sin fines de lucro en distintas provincias.

Asimismo, destacó el crecimiento del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, que pasó de ocho centros a 67 instalaciones a nivel nacional, fortaleciendo la educación técnica como herramienta clave para la empleabilidad.

En el nivel preuniversitario, señaló avances en educación inicial, con la meta de triplicar las aulas para niños de tres años; la ampliación del programa de transporte escolar TRAE para reducir la deserción; y la modernización de laboratorios y talleres en politécnicos y liceos. Además, anunció la construcción de alrededor de 140 techados en centros educativos este año, iniciativa que surgió tras escuchar la solicitud de una estudiante en Jimaní.

Llamado a aplicar a Beca Tu Futuro

El presidente exhortó a los jóvenes a conocer y utilizar la plataforma Beca Tu Futuro, del Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología, mediante la cual se gestionan becas nacionales e internacionales. Indicó que muchas becas de posgrado quedan sin utilizar por falta de solicitudes, por lo que instó a los estudiantes a informarse y postular.

También los animó a aprovechar las herramientas digitales y el acceso a la información que ofrece internet, destacando que nunca antes una generación había contado con tantas fuentes de conocimiento al alcance de un clic. Reiteró, además, su meta de avanzar hacia una educación bilingüe, flexibilizando normativas para incorporar más docentes capacitados en inglés al sistema educativo.

Desarrollo, institucionalidad y reducción de la pobreza

Durante un intercambio con los estudiantes, el mandatario reflexionó sobre los indicadores clave del desarrollo nacional, señalando que crecimiento económico, educación, seguridad y paz pública forman parte de un círculo virtuoso.

En ese sentido, afirmó que la pobreza monetaria pasó de 25.5 % en 2019 a 17.3 % en 2025, con la meta de reducirla a 15 % para 2028 mediante políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida.

Asimismo, resaltó que la República Dominicana es actualmente la séptima economía de América Latina, sustentada en un modelo de diversificación productiva basado en turismo, zonas francas, agroindustria y nuevas tecnologías.

Fortalecimiento democrático y legado institucional

El jefe de Estado subrayó como uno de los principales legados de su gestión la reforma constitucional que establece un candado para impedir la extensión de los períodos presidenciales más allá de lo permitido, así como la consolidación de la independencia del Ministerio Público, medidas que fortalecen la seguridad jurídica y la confianza de los inversionistas.

Exhortó a los jóvenes a prepararse con ética, valores y responsabilidad cívica, enfatizando que la integridad es la principal condición para cualquier profesional.

“Este es un país pequeño, con grandes retos, pero también con enormes oportunidades. Estamos construyendo las bases para que ustedes sean protagonistas de la República Dominicana del futuro”, concluyó.

“La educación dominicana es una sola”

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, afirmó que la educación dominicana es una sola, integrada por centros públicos y privados bajo un mismo currículo y objetivos comunes. Señaló que mejorar la calidad educativa requiere fortalecer el aprendizaje temprano de la lectura y la escritura desde el nivel inicial.

Destacó la ampliación de la cobertura en los primeros años, el impulso a la educación STEM, el fortalecimiento del inglés y la expansión de la formación técnico-profesional en los politécnicos, alineada con las demandas del mercado laboral.

Además, presentó el voluntariado estudiantil “Dominicanos al 100”, orientado a promover ciudadanía, liderazgo y valores, e invitó a los jóvenes a participar en debates, modelo de Naciones Unidas, olimpíadas académicas y programas de robótica y tecnología.