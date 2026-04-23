Fallece abuelo del urbano Don Miguelo

En medio de un profundo pesar, el cantante urbano Don Miguelo, informó este jueves el fallecimiento de su abuelo, Ramón de Jesús Valerio, una pérdida que ha conmovido a sus seguidores y al ámbito artístico.

El propio intérprete dio a conocer la información a través de sus redes sociales, donde expresó su dolor con un mensaje breve pero contundente: “Qué día más maldito. Adiós, mi viejo”, evidenciando el impacto emocional que le ha causado la pérdida.

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Ramón Valerio fue una figura clave en la vida del exponente urbano. Desde temprana edad, Don Miguelo creció a su lado, considerándolo no solo su abuelo, sino también un guía y uno de los pilares fundamentales en su desarrollo personal.

Tras el fallecimiento, el artista compartió en sus historias de Instagram varias imágenes junto a su abuelo, acompañadas de mensajes cargados de tristeza, como: “Si no me ven sonriendo más… ya saben. No hay motivo”, reflejando el profundo duelo que atraviesa.