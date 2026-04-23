El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, encabezó este jueves un operativo de supervisión en la carretera Ocoa–Cruce de Ocoa, tras los derrumbes que afectaron recientemente la zona.

Durante el recorrido, el funcionario confirmó que el tránsito ha sido restablecido de manera provisional bajo estrictas medidas de seguridad.

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La intervención técnica se centra actualmente en la habilitación de un desvío provisional, una medida inmediata diseñada para evitar el aislamiento de la provincia mientras especialistas del Ministerio evalúan alternativas para una solución estructural definitiva.

Estrella subrayó que la prioridad del Gobierno es preservar la integridad física de los usuarios y garantizar que la dinámica comercial de la región no se detenga por fallas en la infraestructura.

El funcionario explicó que las brigadas y equipos pesados se mantendrán desplegados de forma permanente en el área, debido a que los pronósticos de lluvias recientes representan un riesgo para la estabilidad de los suelos.

El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, supervisando intervención en Ocoa.

Obras Públicas supervisa construcción de puentes

Posteriormente, el titular de Obras Públicas se trasladó a la provincia Peravia para inspeccionar el avance de dos infraestructuras clave que forman parte del Plan de Resiliencia y Mantenimiento de Puentes.

Detalló que en el puente de Galión, los trabajos avanzan en la fase de cimentación y encofrado de estribos, mientras que el puente Los Hierros, que conectará los sectores de Pueblo Nuevo y Fundación en Baní, se encuentra ya en su etapa final de ejecución.