Miss República Dominicana celebrará 70 años con gala especial en el Teatro Nacional

Santo Domingo. — La gala del 70 aniversario de Miss República Dominicana Universo se celebrará el jueves 30 de julio de 2026 en la sala principal del Teatro Nacional Eduardo Brito, en lo que promete ser una de las noches más importantes del entretenimiento nacional.

La edición conmemorativa reunirá belleza, historia y compromiso social, en un evento especial a beneficio de “La Casa del Autismo”, destacando el impacto social del certamen más importante del país.

En esta celebración de siete décadas, unas 30 candidatas representantes de distintas provincias competirán por la corona, en una producción de alto nivel que busca resaltar la cultura, elegancia e identidad dominicana.

Edición histórica La gala será una edición histórica, donde se rendirá homenaje al legado del certamen, que ha proyectado a la mujer dominicana en escenarios internacionales. Entre sus hitos más recordados figura la coronación de Amelia Vega, uno de los mayores logros del país en concursos de belleza. El evento contará con una producción nacional con proyección internacional, encabezada por la directora del certamen, Magali Febles, junto al productor René Brea, e incluirá un despliegue técnico de alto nivel en iluminación y tecnología escénica.

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Además, la gala será transmitida en vivo en horario estelar por Color Visión, canal 9, permitiendo que el público dentro y fuera del país pueda seguir esta celebración especial.

Miss República Dominicana Universo

Con 70 años de historia, Miss República Dominicana Universo reafirma su posición como una de las plataformas más influyentes del país, consolidándose no solo como un certamen de belleza, sino como un espacio de proyección cultural, social y profesional para la mujer dominicana.