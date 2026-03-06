¿De qué hablarán? Abinader viajará este viernes para participar en cumbre convocada por Trump

El presidente Luis Abinader sale esta tarde con destino a Miami para participar en la cumbre presidencial convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que reunirá a líderes para abordar temas de interés común en el ámbito regional e internacional en medio de la guerra de EEUU-Israel contra Irán.

La Direccion de Comunicacion de la Presidencia no precisó la hora y el aeropuerto por donde saldrá el mandatario.

Aunque extraoficialmente se supo que saldría por el aeropuerto de Las Américas, luego de anunciar en Playa Grande, María Trinidad Sánchez, la construcción de un aeropuerto internacional privado con una inversión de mil millones de dólares pautado para las 11:00 de la mañana; agotará una agenda internacional donde sostendrá reuniones con los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; de Chile, José Antonio Kast, y de Francia, Emmanuel Macron.

La cumbre está pautada este sábado 7 de marzo. El encuentro tendrá como sede el Trump National Doral Miami.

Concluida la cumbre convocada por Trump, el presidente Abinader viajará a Chile para asistir a los actos oficiales de transmisión de mando, programados del 10 al 12 de marzo, donde se reunirá con el nuevo presidente chileno, José Antonio Kast.

La agenda internacional del gobernante continuará los días 24 y 25 de marzo en Francia, donde sostendrá un encuentro con el presidente francés, Emmanuel Macron, y participará en una reunión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Los presidentes de Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago participarán en la cumbre de mandatarios latinoamericanos convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó la Casa Blanca.

También se espera la participación del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien asumirá el cargo el próximo 11 de marzo.

«Este fin de semana me complace anunciar que el presidente dará la bienvenida a los jefes de Estado de 12 naciones de Latinoamérica en Miami, Florida», informó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa.

Leavitt señaló que el objetivo de esta nueva cumbre latinoamericana, bautizada como ´Escudo de las Américas´, es «promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región».

«El presidente dialogará con los líderes de estos países, quienes han formado una coalición histórica para trabajar juntos y abordar la migración ilegal y masiva, así como la amenaza de bandas criminales, narcotraficantes y terroristas», afirmó.

Los participantes en la cumbre son aliados ideológicos de Trump: el argentino Javier Milei, el chileno José Antonio Kast, el boliviano Rodrigo Paz, el costarricense Rodrigo Chaves, el dominicano Luis Abinader, el ecuatoriano Daniel Noboa, el salvadoreño Nayib Bukele, el hondureño Nasry Asfura, el panameño José Raúl Mulino, el paraguayo Santiago Peña y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.