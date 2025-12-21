Abinader y Raquel Peña comparten villancicos navideños en Santiago

Santiago.– El presidente Luis Abinader inició este domingo su agenda en la provincia de Santiago compartiendo villancicos navideños con familias, juntas de vecinos, miembros de la parroquia y niños del entorno de la Casa Presidencial, en un ambiente de cercanía y espíritu navideño.

El mandatario resaltó la importancia de preservar el espíritu de la Navidad como un tiempo de cercanía, amor y unidad familiar, “lo importante es que también somos vecinos. Y, como vecinos, queremos al menos una vez al año mantener este contacto con ustedes y decirles que tenemos ese espíritu navideño”.

El jefe de Estado señaló que esta esencia se sustenta en valores fundamentales. “Es el espíritu de la amistad, del amor y de la familia”, añadió.

Al concluir sus palabras, el gobernante deseó bendiciones y bienestar para el próximo año. “Les deseo, ante todo, salud, éxitos y unidad familiar. Dios los bendiga a cada uno de ustedes y que Dios bendiga también al pueblo dominicano”, manifestó.

Posteriormente, el presidente Abinader compartió con los comunitarios en la Casa Presidencial, ubicada en el sector La Trinitaria, donde fueron interpretadas varias melodías propias de la época navideña a cargo de la Orquesta Filarmónica de la Armada Dominicana, que animó el encuentro con villancicos y piezas tradicionales de temporada.

Este compartir se ha convertido en una tradición del mandatario, quien cada año, durante esta época, visita la comunidad para llevar alegría a los residentes de la zona y fortalecer el vínculo con los comunitarios.

En la actividad estuvieron presentes, el senador Daniel Rivera; la gobernadora provincial, Rosa Santos; el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella; el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, y el director de Coraasan, Andrés Cueto, entre otros funcionarios y representantes comunitarios.