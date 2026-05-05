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Salud pide a Sisalril evaluar cobertura de fármaco para pacientes con atrofia muscular

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Salud pide a Sisalril evaluar cobertura de fármaco para pacientes con atrofia muscular

Atrofia muscular espinal

Santo Domingo. – El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, solicitó a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), la realización de un estudio actuarial para evaluar la posible inclusión del medicamento Risdiplam en el catálogo de cobertura del Plan de Servicios de Salud, un medicamento usado para pacientes con atrofia muscular espinal.

La petición, remitida el 9 de marzo al superintendente Miguel Ceara Hatton, forma parte de las gestiones orientadas a ampliar el acceso a terapias de alto impacto dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social, particularmente para enfermedades de baja incidencia.

El Ministerio explicó en un comunicado que la atrofia muscular espinal, aunque poco frecuente en el país, implica costos elevados para las familias, por lo que su eventual cobertura representaría un alivio significativo en términos financieros y de atención médica.

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En la comunicación oficial, Atallah plantea evaluar la viabilidad de incorporar este tratamiento al catálogo del sistema, en línea con los esfuerzos institucionales por fortalecer la respuesta frente a enfermedades raras y de alto costo.

La iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia del Ministerio de Salud para facilitar el acceso a terapias innovadoras, bajo criterios técnicos y sostenibles dentro del esquema de aseguramiento en salud.

La iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia del Ministerio de Salud para facilitar el acceso a terapias innovadoras, bajo criterios técnicos y sostenibles dentro del esquema de aseguramiento en salud.

TEMAS: #Atrofia muscular#Risdiplam#Salud Pública#Sisalril#Víctor Atallah
El Nacional

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