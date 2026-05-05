El lanzador dominicano de los Phillies de Filadelfia, Cristopher Sánchez, se adueñó de la noche en el Citizens Bank Park.

En una demostración de control absoluto, el abridor zurdo maniató los bates de Atléticos para guiar un triunfo de 9 por 1.

Sánchez se mantuvo en el montículo durante ocho episodios de dominio total. El nativo de La Romana estuvo imbateable, concediendo apenas tres hits y un boleto.

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El zurdo terminó su jornada con un registro de 10 ponches, retirando a los bateadores con poder y seguridad en cada uno de sus lanzamientos.

Este desempeño no sorprende a quienes han seguido de cerca su carrera. Mientras la artillería de los Phillies fabricaba las nueve anotaciones para asegurar el encuentro, Sánchez se encargaba de la parte artística, silenciando por completo a una alineación que solo pudo ser espectadora del recital de pitcheo ofrecido por el dominicano.