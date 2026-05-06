DETROIT (AP) — Cade Cunningham anotó 23 puntos, Tobias Harris 20 y los Detroit Pistons vencieron a los Cleveland Cavaliers 111-101 el martes por la noche en el primer partido de su serie de segunda ronda.

Duncan Robinson aportó 19 puntos para los Pistons, primeros cabezas de serie, que pusieron fin a una racha de 12 derrotas consecutivas en postemporada contra un mismo rival, un récord de la NBA que se remontaba a las finales de la Conferencia Este de 2007.

El segundo partido se juega el jueves por la noche en Detroit.

Donovan Mitchell, de Cleveland, anotó 23 puntos, poniendo fin a su racha récord de la NBA de anotar más de 30 puntos en nueve partidos inaugurales de series consecutivas.

James Harden anotó 22 puntos y Max Strus 19 para los Cavaliers, cuartos cabezas de serie, que lograron empatar a mitad del último cuarto tras ir perdiendo durante la mayor parte del partido, llegando a estar 18 puntos por debajo en el marcador.

El pívot de Cleveland, Jarrett Allen, se limitó a dos puntos y tres rebotes, tras haber anotado 22 puntos y capturado 19 rebotes en un partido decisivo contra Toronto.

Dos días después de que ambos equipos ganaran un séptimo partido, los Pistons comenzaron con fuerza y ​​lideraban 37-31 al final del primer cuarto. Detroit se fue al segundo tiempo con una ventaja de 59-46, momento en el que la diferencia ya no era tan cómoda.

Cleveland se acercó a tres puntos al final del tercer cuarto y Ron Holland anotó un triple sobre la bocina para terminar el cuarto y poner a los Pistons arriba 83-76.

Después de que los Cavs redujeran su desventaja a tres puntos nuevamente al comienzo del último cuarto, los Pistons respondieron con ocho puntos consecutivos para restablecer una ventaja de dos dígitos.

Pero Cleveland no se iría.

Harden, que jugaba contra los Pistons por primera vez desde que Cleveland lo adquirió, anotó siete puntos consecutivos para empatar el partido a 93 con 5:28 minutos restantes.

Jalen Duren bloqueó el siguiente tiro de Harden y realizó mates en las siguientes tres posesiones de Detroit, todas ellas tras asistencias de Cunningham.

Los Pistons ganaron la División Central este año con ocho partidos de ventaja sobre los campeones defensores, los Cavs, dividiendo honores en cuatro partidos durante la temporada regular.

Detroit consiguió 60 victorias y el primer puesto en la Conferencia Este tan solo dos años después de perder 68 partidos y establecer un récord de la NBA en una sola temporada con 28 derrotas consecutivas.

Los Pistons remontaron un déficit de 3-1 en la primera ronda contra Orlando para avanzar en los playoffs por primera vez desde 2008.

Cleveland superó a Toronto en siete partidos para alcanzar la segunda ronda por tercer año consecutivo, una racha que comenzó con Bickerstaff, quien fue despedido por los Cavs y contratado un mes después por los Pistons.