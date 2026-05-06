OKLAHOMA CITY (AP) — Chet Holmgren anotó 24 puntos y capturó 12 rebotes, y los Oklahoma City Thunder derrotaron a Los Angeles Lakers 108-90 el martes por la noche en el primer partido de su serie de semifinales de la Conferencia Oeste.

Shai Gilgeous-Alexander y Ajay Mitchell aportaron 18 puntos cada uno para el Thunder. Los campeones defensores mejoraron su récord a 5-0 en los playoffs, a pesar de la ausencia de Jalen Williams, All-Star de 2025, por una lesión en el isquiotibial izquierdo por tercer partido consecutivo. El Thunder tuvo un porcentaje de acierto del 49.4% en tiros de campo y encestó 13 de 30 triples.

Oklahoma City será la sede del segundo partido el jueves.

Los Ángeles tuvo problemas para generar ofensiva sin su máximo anotador, Luka Doncic, quien se perdió el último mes por una lesión en el isquiotibial izquierdo. LeBron James anotó 27 puntos y Rui Hachimura aportó 18 para los Lakers. Austin Reaves, quien promedió 23.3 puntos en la temporada regular, se quedó en ocho con un 3 de 16 en tiros de campo.

Oklahoma City ganó los cuatro enfrentamientos de la temporada regular por un promedio de 29.3 puntos, y este último fue solo un poco más ajustado. Los Thunder limitaron a los Lakers a un 41.7% de efectividad en tiros de campo y forzaron 17 pérdidas de balón.

Los Lakers se adelantaron 7-0, con James anotando cinco de los puntos. Finalmente, los Thunder se sacudieron el óxido tras un descanso de ocho días y se pusieron arriba 31-26 al final del primer cuarto, a pesar de los 12 puntos de James.

La espectacular clavada de Holmgren a dos manos tras un pase elevado de Isaiah Hartenstein puso al Thunder arriba 48-39. El alero de los Lakers, Jarred Vanderbilt, se lesionó el dedo meñique de la mano derecha en la jugada, abandonó el partido y no regresó.

Oklahoma City ganaba 61-53 al descanso, a pesar de los 16 puntos de James.

Mitchell, que entró como titular en lugar de Williams, anotó un triple desde la esquina y recibió una falta de Marcus Smart en el último minuto del tercer cuarto. Su tiro libre puso al Thunder arriba 84-72, marcador que se mantuvo hasta el final del período.

Una espectacular clavada de Alex Caruso al comienzo del último cuarto puso a Oklahoma City arriba 88-73, y los Thunder mantuvieron el control a partir de ahí.