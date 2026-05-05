Santo Domingo.-El ambiente meteorológico seguirá con poca lluvia, por la incidencia de un sistema de alta presión o anticiclón que limitará aguaceros, al menos hasta el viernes, informó este martes el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

El anticiclón limitará la formación de nubes importantes y solo en poblaciones ubicadas cerca de montañas podrían registrarse chubascos moderados, de acuerdo al informe.

El sistema de alta presión o anticiclón actúa como escudo para impedir la formación de nubes en la parte más alta de la atmósfera.

Por esta razón, la temperatura continuará elevada en gran parte del territorio dominicano, de acuerdo al informe del Indomet, emitido la tarde del martes.

Las provincias donde podrían registrarse chubascos limitados en las próximas horas son Monseñor Nouel, La Vega, San José de Ocoa y Santiago de los Caballeros.