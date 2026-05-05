Muere periodista dominicana Yolaine Díaz en incendio en Nueva York junto a su madre

Nueva York. — Un incendio registrado en un edificio residencial del sector Inwood, en Manhattan, dejó como saldo varias víctimas mortales, entre ellas la periodista dominicana Yolaine Díaz y su madre, Ana Mirtha Lantigua, en un hecho que ha generado consternación en la diáspora dominicana.

El siniestro se produjo en la madrugada, obligando a la movilización de unidades del Departamento de Bomberos de Nueva York, que enfrentaron rápida propagación de humo y fuego en la estructura.

De acuerdo con reportes preliminares, las víctimas quedaron atrapadas dentro del inmueble, sin lograr evacuar a tiempo, en medio de condiciones que complicaron la salida de varios residentes.

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La muerte de Díaz ha tenido un fuerte impacto en la comunidad dominicana en Estados Unidos, donde era reconocida por su trabajo en medios de comunicación enfocados en entretenimiento y estilo de vida. Colegas y allegados han resaltado su trayectoria profesional y su aporte al periodismo dirigido al público hispano, destacando su cercanía y compromiso con su labor.

Investigación en desarrollo

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el origen del incendio y posibles fallas estructurales o de seguridad en el edificio.

El caso también ha reactivado el debate sobre las condiciones de habitabilidad en viviendas multifamiliares en la ciudad, especialmente en sectores con alta densidad poblacional.

La tragedia enluta a una familia y sacude a toda una comunidad, mientras se esperan los resultados oficiales que permitan esclarecer lo ocurrido. El fallecimiento de Yolaine Díaz deja un vacío en el ámbito periodístico y en la diáspora dominicana, que hoy lamenta su partida junto a la de su madre.