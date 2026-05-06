SANTO DOMINGO.– El Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión un hombre que intentó despojar de su motocicleta a un motoconchista al que hirió con un machete, en un hecho ocurrido en el año 2025, en Boca Chica, Santo Domingo Este.

La condena le fue impuesta a Miguel Félix Alcántara (Adonay), por los daños causados a la víctima Rafael Beltrán.

El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Maciel Carolina Gómez Peralta, explica que el 31 de marzo 2025, a eso de las 1:00 de la tarde, mientras la víctima estaba en la parada de motoristas esperando pasajeros, ubicada en la calle Los Rieles, de Boca Chica, el hoy procesado le requirió su servicio para que lo llevara hasta la calle Fausto Cruz de este mismo sector.

Una vez llegaron al lugar, el victimario sacó un machete y agredió en varias partes del cuerpo al motoconchista, mientras intentaba quitarle el motor, ante lo cual los moradores del sector salieron en defensa de la víctima, logrando desarmar al agresor, a quien retuvieron hasta que agentes de la Policía Nacional se presentaron al lugar.

El Ministerio Público, representado por el fiscal litigante Juan Alberto Olivares, mostró en audiencia suficientes elementos de prueba que demostraron la responsabilidad penal del hoy procesado, quien violó los artículos 379, 382 y 383 del Código Penal Dominicano y los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

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Por disposición de los jueces Elizabeth Esperanza Rodríguez Espinal, Flor E. Batista Polo y José Leonel Asencio Quezada (miembros), del Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este, Alcántara cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Las Parras.