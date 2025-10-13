San Cristóbal, RD. — El abogado Julio Cury, defensor del comunicador Pablo Ross, presentó ante el Tribunal de Ejecución de la Pena de San Cristóbal una solicitud para que su cliente obtenga libertad condicional, luego de cumplir más de siete años de una condena de diez años por incesto y enfrentar problemas graves de salud.

Durante la audiencia, Cury informó que Ross, de 62 años, padece cáncer de próstata con metástasis que se ha extendido a pulmones y huesos, y que según la Ley 164-80 sobre libertad condicional, estas condiciones médicas, sumadas al cumplimiento de más del 70 % de la pena, lo hacen elegible para recibir beneficios penitenciarios.

El comunicador ha permanecido recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres durante siete años y dos meses. La jueza Licelot Casado decidirá sobre la solicitud el próximo 10 de noviembre, evaluando si se concede la liberación condicional bajo ciertas condiciones.

Ross fue sentenciado en 2019 por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, tras ser encontrado culpable de incesto en perjuicio de su hijastra menor de edad. Para la audiencia de este lunes, la jueza Licelot P. Casado actuó como interina en el Juzgado de Ejecución de la Pena, en sustitución de la jueza Miolanny Herasme.

El abogado Cury presentó informes médicos que respaldan la condición de Ross, subrayando que su estado de salud y el cumplimiento de más del 70 % de la condena justifican el acceso a beneficios de libertad condicional.