SANTO DOMINGO. – Los jueces del Tercer Tribunal Colegiado de Santiago condenaron a 20 años de prisión a un hombre que explotaba sexualmente y traficaba con personas, en perjuicio de dos adolescentes.

El procesado Juan Carlos Sosa Bencosme encabezaba una red de explotación sexual que ubicaba y reclutaba a las víctimas, adolescentes de 14 y 15 años, a quienes inducía a sostener encuentros sexuales con adultos a cambio de dinero, según el expediente de la Fiscalía.

A través del Departamento de Trata y Tráfico de Migrantes de la Fiscalía de Santiago, dirigido por el fiscal Juan Osvaldo García, se realizó la investigación que identificó al procesado y su modus operandi, desde su domicilio en Gurabo, desde donde cometía los ilícitos contra las víctimas menores de edad.

La acusación, acogida en su totalidad por el tribunal, fue relatada por la fiscal litigante Aida Medrano Gonell, y recoge los testimonios de las adolescentes agraviadas. El Ministerio Público estableció que el hombre inducía a las menores a sostener relaciones sexuales con clientes previamente escogidos por él, cobrando y administrando el dinero en efectivo, y decidiendo qué porción entregar a las víctimas como pago.

El Tercer Tribunal Colegiado de Santiago, integrado por las juezas Deyanira Méndez, Kimberly Tatis e Ingrid Liberato, también condenó a Sosa Bencosme al pago de 50 salarios mínimos del sector público.

La Fiscalía de Santiago, a través del Departamento de Trata y Tráfico de Migrantes, levantó evidencias que corroboraban los testimonios de las víctimas, y formuló contra el procesado cargos penales por violación a: